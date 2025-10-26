Смотреть онлайн Järfälla HC - Borås HC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Järfälla HC — Borås HC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Järfälla Ishall.
Превью матча Järfälla HC — Borås HC
Команда Järfälla HC в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-15. Команда Borås HC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 23-23. Команда Järfälla HC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Borås HC забивает 2, пропускает 2.