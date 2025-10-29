Смотреть онлайн Borås HC - ХК Дален 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Borås HC — ХК Дален . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Borås Ishall.
Превью матча Borås HC — ХК Дален
Команда Borås HC в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-24. Команда ХК Дален, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 6-15. Команда Borås HC в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Дален забивает 1, пропускает 2.