16.08.2025

Смотреть онлайн Спутник U20 - Чайка U20 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): Спутник U20Чайка U20 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Спутник U20
Завершен
2 : 6
16 августа 2025
Чайка U20
Смотреть онлайн
Превью матча Спутник U20 — Чайка U20

История последних встреч

Спутник U20
Спутник U20
Чайка U20
Спутник U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.01.2026
Чайка U20
Чайка U20
4:3
Спутник U20
Спутник U20
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Международный
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Адмирал Адмирал
Амур Амур
16 Февраля
12:30
СКА СКА
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Февраля
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
16 Февраля
19:00
Хирона Хирона
Барселона Барселона
16 Февраля
23:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Тамбов ХК Тамбов
16 Февраля
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Омские Крылья Омские Крылья
16 Февраля
15:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
16 Февраля
19:00
Алмаз U20 Алмаз U20
МХК Спартак МХК Спартак
16 Февраля
18:30
ХК Рязань ХК Рязань
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
16 Февраля
19:00
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Зауралье Курган Зауралье Курган
16 Февраля
15:00