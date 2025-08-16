16.08.2025
Смотреть онлайн Спутник U20 - Чайка U20 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Спутник U20 — Чайка U20 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Завершен
2 : 6
16 августа 2025
Превью матча Спутник U20 — Чайка U20
История последних встреч
Спутник U20
Чайка U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.01.2026
Чайка U20
4:3
Спутник U20
Комментарии к матчу