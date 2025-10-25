Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Женский чемпионат России по хоккею : Sakhalin Women — Agidel UFA . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Sakhalin Women — Agidel UFA

Команда Sakhalin Women в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 21-28. Команда Agidel UFA, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 38-13. Команда Sakhalin Women в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Agidel UFA забивает 4, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Sakhalin Women, в том матче победу одержали гостьи.