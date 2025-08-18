18.08.2025
Смотреть онлайн Локомотив - Торпедо 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Локомотив — Торпедо . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена 2000.
МСК, Стадион: Арена 2000
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Превью матча Локомотив — Торпедо
Локомотив
97
Alexander Volkov
47
Александр Радулов
70
Yegor Surin
27
Artyom Kuzin
49
Mark Ulyev
7
Nikita Kiryanov
72
Maxim Beryozkin
9
Ilya Nikolaev
78
Максим Шалунов
99
Андрей Сергеев
51
Байрон Фроуз
63
Павел Красковский
5
Алексей Береглазов
87
Рушан Рафиков
73
Никита Черепанов
16
Артур Каюмов
4
Александр Елесин
38
Алексей Мельничук
10
Георгий Иванов
92
Даниил Исаев
93
Даниил Мисюл
14
Ричард Паник
Торпедо
68
Amir Garayev
92
Yegor Vinogradov
52
Dmitri Dagestansky
88
Timur Mukhanov
6
Bogdan Konyushkov
21
Anton Silayev
43
Kirill Svishchyov
16
Василий Атанасов
39
Gleb Pugachyov
27
Sergei Goncharuk
36
Антон Сизов
93
Andrei Belevich
77
Bobby Nardella
7
Maxim Letunov
17
Денис Александров
89
Игорь Гераскин
72
Денис Костин
96
Сергей Бойков
13
Egor Sokolov
2
Daniil Zhuravlyov
10
Vladislav Firstov
55
Владимир А. Ткачёв
История последних встреч
Комментарии к матчу