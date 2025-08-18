Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Локомотив - Торпедо 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): ЛокомотивТорпедо . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена 2000.

МСК, Стадион: Арена 2000
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Локомотив
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Торпедо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Локомотив — Торпедо

Локомотив Локомотив
97
Россия
Alexander Volkov
47
Россия
Александр Радулов
70
Россия
Yegor Surin
27
Россия
Artyom Kuzin
49
Mark Ulyev
7
Россия
Nikita Kiryanov
72
Россия
Maxim Beryozkin
9
Россия
Ilya Nikolaev
78
Россия
Максим Шалунов
99
Россия
Андрей Сергеев
51
Канада
Байрон Фроуз
63
Россия
Павел Красковский
5
Россия
Алексей Береглазов
87
Россия
Рушан Рафиков
73
Россия
Никита Черепанов
16
Россия
Артур Каюмов
4
Россия
Александр Елесин
38
Россия
Алексей Мельничук
10
Россия
Георгий Иванов
92
Россия
Даниил Исаев
93
Беларусь
Даниил Мисюл
14
Словакия
Ричард Паник
Торпедо Торпедо
68
Россия
Amir Garayev
92
Yegor Vinogradov
52
Россия
Dmitri Dagestansky
88
Timur Mukhanov
6
Россия
Bogdan Konyushkov
21
Россия
Anton Silayev
43
Россия
Kirill Svishchyov
16
Россия
Василий Атанасов
39
Казахстан
Gleb Pugachyov
27
Россия
Sergei Goncharuk
36
Россия
Антон Сизов
93
Беларусь
Andrei Belevich
77
США
Bobby Nardella
7
Россия
Maxim Letunov
17
Россия
Денис Александров
89
Россия
Игорь Гераскин
72
Россия
Денис Костин
96
Россия
Сергей Бойков
13
Россия
Egor Sokolov
2
Россия
Daniil Zhuravlyov
10
Россия
Vladislav Firstov
55
Россия
Владимир А. Ткачёв

История последних встреч

Локомотив
Локомотив
Торпедо
Локомотив
1 победа
0 ничьих
3 побед
25%
0%
75%
19.01.2026
Локомотив
Локомотив
1:3
Торпедо
Торпедо
Обзор
14.01.2026
Торпедо
Торпедо
3:0
Локомотив
Локомотив
Обзор
30.12.2025
Локомотив
Локомотив
1:0
Торпедо
Торпедо
Обзор
10.11.2025
Торпедо
Торпедо
2:1
Локомотив
Локомотив
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Международный
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
17 Февраля
18:00
Локомотив Локомотив
Нефтехимик Нефтехимик
17 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Металлург Металлург
17 Февраля
17:30
Авангард Авангард
AK Барс AK Барс
17 Февраля
16:30
Автомобилист Автомобилист
ХК Сочи ХК Сочи
17 Февраля
17:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Горняк Учалы Горняк Учалы
17 Февраля
18:30
Алмаз U20 Алмаз U20
МХК Спартак МХК Спартак
17 Февраля
18:30
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Февраля
23:00