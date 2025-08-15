Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Толпар U20 - Спутник U20 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): Толпар U20Спутник U20 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Толпар U20
Завершен
6 : 1
15 августа 2025
Спутник U20
Смотреть онлайн
Превью матча Толпар U20 — Спутник U20

Команда Толпар U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 6-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Толпар U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Толпар U20
Толпар U20
Спутник U20
Толпар U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.11.2025
Толпар U20
Толпар U20
4:2
Спутник U20
Спутник U20
Обзор
Комментарии к матчу
