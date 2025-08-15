Превью матча Толпар U20 — Спутник U20

Команда Толпар U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 6-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Толпар U20, в том матче победу одержали хозяева.