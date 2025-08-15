Смотреть онлайн Толпар U20 - Спутник U20 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Толпар U20 — Спутник U20 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Превью матча Толпар U20 — Спутник U20
Команда Толпар U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 6-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Толпар U20, в том матче победу одержали хозяева.