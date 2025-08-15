Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Градец Кралове (20) — ХК Комета Брно U20 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .

15.08.2025, 14:15 МСК

Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)