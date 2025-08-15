15.08.2025
Смотреть онлайн Градец Кралове (20) - ХК Комета Брно U20 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Градец Кралове (20) — ХК Комета Брно U20 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Завершен
2 : 5
15 августа 2025
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 1-2
Счет после 3-го периода: 2-5
Превью матча Градец Кралове (20) — ХК Комета Брно U20
Комментарии к матчу