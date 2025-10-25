Смотреть онлайн HK Kralupy nad Vltavou - Слован 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: HK Kralupy nad Vltavou — Слован, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .