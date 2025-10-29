29.10.2025
Смотреть онлайн VSK Technika Brno - Гавиров 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: VSK Technika Brno — Гавиров, 25 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion Blansko.
МСК, 25 тур, Стадион: Zimni Stadion Blansko
Чехия - 2 лига. Хоккей
Завершен
0 : 7
29 октября 2025
Превью матча VSK Technika Brno — Гавиров
Игры 25 тур
Комментарии к матчу