Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей : ЛХК Естршаби Простеёв — Шумперк , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion Prostejov .

Превью матча ЛХК Естршаби Простеёв — Шумперк

Команда ЛХК Естршаби Простеёв в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 35-20. Команда Шумперк, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-17. Команда ЛХК Естршаби Простеёв в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Шумперк забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды ЛХК Естршаби Простеёв, в том матче победу одержали хозяева.