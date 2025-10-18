Смотреть онлайн Зноймо - Шумперк 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: Зноймо — Шумперк, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nevoga Arena.
Превью матча Зноймо — Шумперк
Команда Зноймо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 37-15. Команда Шумперк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 13-14. Команда Зноймо в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Шумперк забивает 1, пропускает 1.