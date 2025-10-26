Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Манчестер Сторм - Шеффилд Стилерс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок вызова: Манчестер СтормШеффилд Стилерс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Кубок вызова
Манчестер Сторм
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Шеффилд Стилерс
Счет после 1-го периода: 0-0
Шеффилд Стилерс
-
Шеффилд Стилерс
-
Манчестер Сторм
-
Счет после 2-го периода: 1-2

Превью матча Манчестер Сторм — Шеффилд Стилерс

Команда Манчестер Сторм в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 34-20. Команда Шеффилд Стилерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-25. Команда Манчестер Сторм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Шеффилд Стилерс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Шеффилд Стилерс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Манчестер Сторм
Манчестер Сторм
Шеффилд Стилерс
Манчестер Сторм
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
21.09.2025
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
4:3
Манчестер Сторм
Манчестер Сторм
Обзор
06.09.2025
Манчестер Сторм
Манчестер Сторм
2:4
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
Обзор
