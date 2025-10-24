Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок вызова : Глазго Клэн — Файф Флайерс . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Глазго Клэн — Файф Флайерс

Команда Глазго Клэн в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-27. Команда Файф Флайерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 19-40. Команда Глазго Клэн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Файф Флайерс забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Файф Флайерс, в том матче победу одержали гостьи.