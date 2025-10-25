Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок вызова : Белфаст Джайантс — Глазго Клэн . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O .

Превью матча Белфаст Джайантс — Глазго Клэн

Команда Белфаст Джайантс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 34-25. Команда Глазго Клэн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 21-26. Команда Белфаст Джайантс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Глазго Клэн забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Глазго Клэн, в том матче победу одержали хозяева.