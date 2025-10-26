Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ГКС Катовице - Комарх Краковия 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по хоккею. Экстралига: ГКС КатовицеКомарх Краковия, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Satelita.

МСК, 16 тур, Стадион: Satelita
Чемпионат Польши по хоккею. Экстралига
ГКС Катовице
Завершен
7 : 2
26 октября 2025
Комарх Краковия
Смотреть онлайн
ГКС Катовице
-
Комарх Краковия
-
ГКС Катовице
-
ГКС Катовице
-
ГКС Катовице
-
Счет после 1-го периода: 4-1
ГКС Катовице
-
Комарх Краковия
-
ГКС Катовице
-
Счет после 2-го периода: 6-2
ГКС Катовице
-

Превью матча ГКС Катовице — Комарх Краковия

Команда ГКС Катовице в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-25. Команда Комарх Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений с разницей шайб 20-39. Команда ГКС Катовице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Комарх Краковия забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Комарх Краковия, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ГКС Катовице
ГКС Катовице
Комарх Краковия
ГКС Катовице
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
Комарх Краковия
Комарх Краковия
1:1
ГКС Катовице
ГКС Катовице
Обзор
Игры 16 тур
26.10.2025
ГКС Катовице
7:2
Комарх Краковия
Завершен
26.10.2025
Полония Бытом
7:2
58 Санок
Завершен
26.10.2025
ТТХ Торунь
2:3
Ястшембе
Завершен
26.10.2025
ФК Тыхы
1:3
Заглебье
Завершен
Комментарии к матчу
