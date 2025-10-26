Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по хоккею. Экстралига : ГКС Катовице — Комарх Краковия , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Satelita .

Превью матча ГКС Катовице — Комарх Краковия

Команда ГКС Катовице в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-25. Команда Комарх Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений с разницей шайб 20-39. Команда ГКС Катовице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Комарх Краковия забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Комарх Краковия, в том матче сыграли вничью.