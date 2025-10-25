Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кан - Valenciennes 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. D1. Хоккей: КанValenciennes . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire de Caen la mer.

МСК, Стадион: Patinoire de Caen la mer
Франция. D1. Хоккей
Кан
Завершен
6 : 5
25 октября 2025
Valenciennes
Смотреть онлайн
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Счет после 2-го периода: 3-4
Valenciennes
-
Valenciennes
-
Счет после 3-го периода: 5-5

Превью матча Кан — Valenciennes

Команда Кан в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 12-11. Команда Valenciennes, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 9-8. Команда Кан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Valenciennes забивает 1, пропускает 1.

