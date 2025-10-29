Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Лион - Meudon 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. D1. Хоккей: ЛионMeudon . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Charlemagne.

МСК, Стадион: Patinoire Charlemagne
Франция. D1. Хоккей
Лион
Завершен
4 : 2
29 октября 2025
Meudon
Meudon
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-1
Лион
-
Лион
-
Лион
-
Лион
-
Meudon
-

Превью матча Лион — Meudon

Команда Лион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 15-17. Команда Meudon, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-8. Команда Лион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Meudon забивает 1, пропускает 1.

