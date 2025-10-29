Смотреть онлайн Лион - Meudon 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Лион — Meudon . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Charlemagne.
Превью матча Лион — Meudon
Команда Лион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 15-17. Команда Meudon, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-8. Команда Лион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Meudon забивает 1, пропускает 1.