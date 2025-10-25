Смотреть онлайн Дюнкерк - Les Remparts De Tours 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Дюнкерк — Les Remparts De Tours . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Дюнкерк — Les Remparts De Tours
Команда Дюнкерк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 8-13. Команда Les Remparts De Tours, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-11. Команда Дюнкерк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Les Remparts De Tours забивает 1, пропускает 1.