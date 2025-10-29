29.10.2025
Смотреть онлайн Chambery - HC Mont Blanc 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Chambery — HC Mont Blanc . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Франция. D1. Хоккей
Завершен
7 : 3
29 октября 2025
Счет после 1-го периода: 3-3
Счет после 2-го периода: 5-3
Счет после 3-го периода: 7-3
Превью матча Chambery — HC Mont Blanc
Комментарии к матчу