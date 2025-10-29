Смотреть онлайн Morzine-Avoriaz - Кан 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Morzine-Avoriaz — Кан . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Škoda Arena.
Превью матча Morzine-Avoriaz — Кан
Команда Morzine-Avoriaz в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-13. Команда Кан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 18-16. Команда Morzine-Avoriaz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кан забивает 2, пропускает 2.