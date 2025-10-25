Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей : Страсбург — Нейи сюр Марн . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Iceberg .

Превью матча Страсбург — Нейи сюр Марн

Команда Страсбург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-7. Команда Нейи сюр Марн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 6-7. Команда Страсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нейи сюр Марн забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Нейи сюр Марн, в том матче победу одержали гостьи.