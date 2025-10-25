Смотреть онлайн Meudon - Эпиналь 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Meudon — Эпиналь . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:10 по московскому времени .
Превью матча Meudon — Эпиналь
Команда Meudon в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 6-6. Команда Эпиналь, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-4. Команда Meudon в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эпиналь забивает 1, пропускает 0.