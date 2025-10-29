Смотреть онлайн Valenciennes - Страсбург 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: Valenciennes — Страсбург . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Valenciennes — Страсбург
Команда Valenciennes в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-14. Команда Страсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 7-7. Команда Valenciennes в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Страсбург забивает 1, пропускает 1.