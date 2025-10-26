Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по хоккею. Экстралига : ТТХ Торунь — Ястшембе , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tor-Tor .

Превью матча ТТХ Торунь — Ястшембе

Команда ТТХ Торунь в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 49-31. Команда Ястшембе, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 30-17. Команда ТТХ Торунь в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 3. Ястшембе забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Ястшембе, в том матче победу одержали гостьи.