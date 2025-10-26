Смотреть онлайн ФК Тыхы - Заглебье 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по хоккею. Экстралига: ФК Тыхы — Заглебье, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Зимний стадион.
Превью матча ФК Тыхы — Заглебье
Команда ФК Тыхы в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 35-20. Команда Заглебье, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 47-23. Команда ФК Тыхы в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Заглебье забивает 5, пропускает 2.