Смотреть онлайн Динамо-Шинник - Красная Армия U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежная хоккейная лига. МХЛ: Динамо-Шинник — Красная Армия U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бобруйск Арена.
Превью матча Динамо-Шинник — Красная Армия U20
Команда Динамо-Шинник в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 24-17. Команда Красная Армия U20, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 36-15. Команда Динамо-Шинник в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Красная Армия U20 забивает 4, пропускает 2.