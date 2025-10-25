Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежная хоккейная лига. МХЛ : Толпар U20 — Авто U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уфа Арена .

Превью матча Толпар U20 — Авто U20

Команда Толпар U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 42-33. Команда Авто U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 19-38. Команда Толпар U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Авто U20 забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Толпар U20, в том матче победу одержали хозяева.