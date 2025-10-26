Смотреть онлайн Сибирские Снайперы U20 - Омские Ястребы U20 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежная хоккейная лига. МХЛ: Сибирские Снайперы U20 — Омские Ястребы U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец спорта Сибирь.
Превью матча Сибирские Снайперы U20 — Омские Ястребы U20
Команда Сибирские Снайперы U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 39-27. Команда Омские Ястребы U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 46-18. Команда Сибирские Снайперы U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Омские Ястребы U20 забивает 5, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Омские Ястребы U20, в том матче победу одержали хозяева.