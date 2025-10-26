Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сибирские Снайперы U20 - Омские Ястребы U20 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияМолодежная хоккейная лига. МХЛ: Сибирские Снайперы U20Омские Ястребы U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец спорта Сибирь.

МСК, Стадион: Ледовый дворец спорта Сибирь
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
Сибирские Снайперы U20
Завершен
1 : 5
26 октября 2025
Омские Ястребы U20
Превью матча Сибирские Снайперы U20 — Омские Ястребы U20

Команда Сибирские Снайперы U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 39-27. Команда Омские Ястребы U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 46-18. Команда Сибирские Снайперы U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Омские Ястребы U20 забивает 5, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Омские Ястребы U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сибирские Снайперы U20
Сибирские Снайперы U20
Омские Ястребы U20
Сибирские Снайперы U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.08.2025
Омские Ястребы U20
Омские Ястребы U20
2:1
Сибирские Снайперы U20
Сибирские Снайперы U20
Обзор
Комментарии к матчу
