Превью матча Сибирские Снайперы U20 — Омские Ястребы U20

Команда Сибирские Снайперы U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 39-27. Команда Омские Ястребы U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 46-18. Команда Сибирские Снайперы U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Омские Ястребы U20 забивает 5, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Омские Ястребы U20, в том матче победу одержали хозяева.