Смотреть онлайн Сахалинские Акулы U20 - Тайфун U20 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежная хоккейная лига. МХЛ: Сахалинские Акулы U20 — Тайфун U20 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena City.
Превью матча Сахалинские Акулы U20 — Тайфун U20
Команда Сахалинские Акулы U20 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 24-38. Команда Тайфун U20, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-30. Команда Сахалинские Акулы U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Тайфун U20 забивает 3, пропускает 3.