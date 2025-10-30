Превью матча Сахалинские Акулы U20 — Тайфун U20

Команда Сахалинские Акулы U20 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 24-38. Команда Тайфун U20, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-30. Команда Сахалинские Акулы U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Тайфун U20 забивает 3, пропускает 3.