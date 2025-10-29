Смотреть онлайн Омские Ястребы U20 - AKM Novomoskovsk U20 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежная хоккейная лига. МХЛ: Омские Ястребы U20 — AKM Novomoskovsk U20 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Омск.
Превью матча Омские Ястребы U20 — AKM Novomoskovsk U20
Команда Омские Ястребы U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 46-18. Команда AKM Novomoskovsk U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 17-27. Команда Омские Ястребы U20 в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 2. AKM Novomoskovsk U20 забивает 2, пропускает 3.