Превью матча Омские Ястребы U20 — AKM Novomoskovsk U20

Команда Омские Ястребы U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 46-18. Команда AKM Novomoskovsk U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 17-27. Команда Омские Ястребы U20 в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 2. AKM Novomoskovsk U20 забивает 2, пропускает 3.