25.10.2025

Смотреть онлайн Унтерланд Кавальерс - Зелл ам Си 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: Унтерланд КавальерсЗелл ам Си, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Альпийская хоккейная лига
Унтерланд Кавальерс
Завершен
4 : 5
25 октября 2025
Зелл ам Си
Смотреть онлайн
Зелл ам Си
-
Унтерланд Кавальерс
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Унтерланд Кавальерс
-
Зелл ам Си
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Зелл ам Си
-
Унтерланд Кавальерс
-
Зелл ам Си
-
Зелл ам Си
-
Унтерланд Кавальерс
-
Счет после 3-го периода: 4-5

Превью матча Унтерланд Кавальерс — Зелл ам Си

Команда Унтерланд Кавальерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 9-9. Команда Зелл ам Си, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 18-16. Команда Унтерланд Кавальерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зелл ам Си забивает 2, пропускает 2.

Игры 12 тур
25.10.2025
СГ Кортина
-:-
Випитено Бронкос
Отменен
25.10.2025
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Завершен
25.10.2025
ХК Брегенцервальд
3:2
Акрони Есенице
Завершен
25.10.2025
Зальцбург II
7:5
Асьяго
Завершен
25.10.2025
Унтерланд Кавальерс
4:5
Зелл ам Си
Завершен
25.10.2025
ХК Гердёйна
4:3
ХК Мерано
Отменен
Комментарии к матчу
