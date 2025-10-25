Смотреть онлайн Унтерланд Кавальерс - Зелл ам Си 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига: Унтерланд Кавальерс — Зелл ам Си, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Унтерланд Кавальерс — Зелл ам Си
Команда Унтерланд Кавальерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 9-9. Команда Зелл ам Си, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 18-16. Команда Унтерланд Кавальерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зелл ам Си забивает 2, пропускает 2.