Смотреть онлайн Унтерланд Кавальерс - Асьяго 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига: Унтерланд Кавальерс — Асьяго, 13 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Унтерланд Кавальерс — Асьяго
Команда Унтерланд Кавальерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-14. Команда Асьяго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 17-17. Команда Унтерланд Кавальерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Асьяго забивает 2, пропускает 2.