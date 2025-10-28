Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн СГ Кортина - ХК Гердёйна 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: СГ КортинаХК Гердёйна, 17 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Olimpico del Ghiaccio.

МСК, 17 тур, Стадион: Stadio Olimpico del Ghiaccio
Альпийская хоккейная лига
СГ Кортина
Отложен
- : -
28 октября 2025
ХК Гердёйна
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча СГ Кортина — ХК Гердёйна

Команда СГ Кортина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-11.

Игры 17 тур
28.10.2025
СГ Кортина
-:-
ХК Гердёйна
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30