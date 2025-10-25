Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Гердёйна - ХК Мерано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: ХК ГердёйнаХК Мерано, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eisstadion Pranives.

МСК, 12 тур, Стадион: Eisstadion Pranives
Альпийская хоккейная лига
ХК Гердёйна
Отменен
4 : 3
25 октября 2025
ХК Мерано
ХК Гердёйна
-
ХК Мерано
-
Счет после 1-го периода: 1-1
ХК Гердёйна
-
ХК Мерано
-
ХК Гердёйна
-
ХК Мерано
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Счет после 3-го периода: 3-3
ХК Гердёйна
-

Превью матча ХК Гердёйна — ХК Мерано

История последних встреч

ХК Гердёйна
ХК Гердёйна
ХК Мерано
ХК Гердёйна
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
ХК Мерано
ХК Мерано
3:1
ХК Гердёйна
ХК Гердёйна
Обзор
Игры 12 тур
25.10.2025
СГ Кортина
-:-
Випитено Бронкос
Отменен
25.10.2025
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Завершен
25.10.2025
ХК Брегенцервальд
3:2
Акрони Есенице
Завершен
25.10.2025
Зальцбург II
7:5
Асьяго
Завершен
25.10.2025
Унтерланд Кавальерс
4:5
Зелл ам Си
Завершен
25.10.2025
ХК Гердёйна
4:3
ХК Мерано
Отменен
Комментарии к матчу
