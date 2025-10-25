25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига: ХК Гердёйна — ХК Мерано, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eisstadion Pranives.
МСК, 12 тур, Стадион: Eisstadion Pranives
Альпийская хоккейная лига
Отменен
4 : 3
25 октября 2025
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 3-3
Счет после 3-го периода: 3-3
Превью матча ХК Гердёйна — ХК Мерано
История последних встреч
ХК Гердёйна
ХК Мерано
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
ХК Мерано
3:1
ХК Гердёйна
