Смотреть онлайн Зальцбург II - Асьяго 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига: Зальцбург II — Асьяго, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйсарена Зальцбург.
Превью матча Зальцбург II — Асьяго
Команда Зальцбург II в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 22-14. Команда Асьяго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 12-10. Команда Зальцбург II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Асьяго забивает 1, пропускает 1.