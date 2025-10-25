Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Зальцбург II - Асьяго 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: Зальцбург IIАсьяго, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйсарена Зальцбург.

МСК, 12 тур, Стадион: Эйсарена Зальцбург
Альпийская хоккейная лига
Зальцбург II
Завершен
7 : 5
25 октября 2025
Асьяго
Счет после 1-го периода: 3-2
Зальцбург II
-
Асьяго
-
Зальцбург II
-
Асьяго
-
Счет после 2-го периода: 6-4

Превью матча Зальцбург II — Асьяго

Команда Зальцбург II в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 22-14. Команда Асьяго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 12-10. Команда Зальцбург II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Асьяго забивает 1, пропускает 1.

