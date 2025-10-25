Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн ХК Брегенцервальд - Акрони Есенице 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: ХК БрегенцервальдАкрони Есенице, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Альпийская хоккейная лига
ХК Брегенцервальд
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Акрони Есенице
ХК Брегенцервальд
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК Брегенцервальд
-
ХК Брегенцервальд
-
Акрони Есенице
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Акрони Есенице
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча ХК Брегенцервальд — Акрони Есенице

Команда ХК Брегенцервальд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 8-16. Команда Акрони Есенице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 14-22. Команда ХК Брегенцервальд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Акрони Есенице забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Акрони Есенице, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХК Брегенцервальд
ХК Брегенцервальд
Акрони Есенице
ХК Брегенцервальд
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.09.2025
Акрони Есенице
Акрони Есенице
3:0
ХК Брегенцервальд
ХК Брегенцервальд
Игры 12 тур
25.10.2025
СГ Кортина
-:-
Випитено Бронкос
Отменен
25.10.2025
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Завершен
25.10.2025
ХК Брегенцервальд
3:2
Акрони Есенице
Завершен
25.10.2025
Зальцбург II
7:5
Асьяго
Завершен
25.10.2025
Унтерланд Кавальерс
4:5
Зелл ам Си
Завершен
25.10.2025
ХК Гердёйна
4:3
ХК Мерано
Отменен
Комментарии к матчу
