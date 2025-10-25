Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига : ХК Брегенцервальд — Акрони Есенице , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча ХК Брегенцервальд — Акрони Есенице

Команда ХК Брегенцервальд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 8-16. Команда Акрони Есенице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 14-22. Команда ХК Брегенцервальд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Акрони Есенице забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Акрони Есенице, в том матче победу одержали хозяева.