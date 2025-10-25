Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн СГ Кортина - Випитено Бронкос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: СГ КортинаВипитено Бронкос, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Olimpico del Ghiaccio.

МСК, 12 тур, Стадион: Stadio Olimpico del Ghiaccio
Альпийская хоккейная лига
СГ Кортина
Отменен
- : -
25 октября 2025
Випитено Бронкос
Превью матча СГ Кортина — Випитено Бронкос

Команда СГ Кортина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-11. Команда Випитено Бронкос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-9. Команда СГ Кортина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Випитено Бронкос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Випитено Бронкос, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

СГ Кортина
СГ Кортина
Випитено Бронкос
СГ Кортина
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.10.2025
Випитено Бронкос
Випитено Бронкос
4:3
СГ Кортина
СГ Кортина
Игры 12 тур
25.10.2025
СГ Кортина
-:-
Випитено Бронкос
Отменен
25.10.2025
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Завершен
25.10.2025
ХК Брегенцервальд
3:2
Акрони Есенице
Завершен
25.10.2025
Зальцбург II
7:5
Асьяго
Завершен
25.10.2025
Унтерланд Кавальерс
4:5
Зелл ам Си
Завершен
25.10.2025
ХК Гердёйна
4:3
ХК Мерано
Отменен
