Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига : СГ Кортина — Випитено Бронкос , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Olimpico del Ghiaccio .

Превью матча СГ Кортина — Випитено Бронкос

Команда СГ Кортина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-11. Команда Випитено Бронкос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-9. Команда СГ Кортина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Випитено Бронкос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Випитено Бронкос, в том матче победу одержали хозяева.