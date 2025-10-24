Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE : Вал Пустерия — Филлах , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Intercable Arena .

Превью матча Вал Пустерия — Филлах

Команда Вал Пустерия в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 29-18. Команда Филлах, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-27. Команда Вал Пустерия в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Филлах забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Филлах, в том матче победу одержали гостьи.