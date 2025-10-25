Превью матча Вена Кап. — Пайонирз Форарльберг

Команда Вена Кап. в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 21-30. Команда Пайонирз Форарльберг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 18-38. Команда Вена Кап. в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Пайонирз Форарльберг забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Пайонирз Форарльберг, в том матче победу одержали хозяева.