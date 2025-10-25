Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Вена Кап. - Пайонирз Форарльберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Вена Кап.Пайонирз Форарльберг, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрсте Банк-Арена.

МСК, 13 тур, Стадион: Эрсте Банк-Арена
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Вена Кап.
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Пайонирз Форарльберг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вена Кап.
-
Пайонирз Форарльберг
-
Пайонирз Форарльберг
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Пайонирз Форарльберг
-
Вена Кап.
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Вена Кап.
-
Счет после 3-го периода: 3-3

Превью матча Вена Кап. — Пайонирз Форарльберг

Команда Вена Кап. в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 21-30. Команда Пайонирз Форарльберг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 18-38. Команда Вена Кап. в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Пайонирз Форарльберг забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Пайонирз Форарльберг, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Вена Кап.
Вена Кап.
Пайонирз Форарльберг
Вена Кап.
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.09.2025
Пайонирз Форарльберг
Пайонирз Форарльберг
4:2
Вена Кап.
Вена Кап.
Обзор
Игры 13 тур
25.10.2025
Вена Кап.
4:3
Пайонирз Форарльберг
Завершен
24.10.2025
Вал Пустерия
:
Филлах
Завершен
24.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
1:4
Больцано
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00