Превью матча Стейнбах Блэк Вингс — Фехервар АВ19

Команда Стейнбах Блэк Вингс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Фехервар АВ19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-25. Команда Стейнбах Блэк Вингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фехервар АВ19 забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Фехервар АВ19, в том матче победу одержали хозяева.