26.10.2025

Смотреть онлайн Стейнбах Блэк Вингс - Фехервар АВ19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Стейнбах Блэк ВингсФехервар АВ19, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Keine Sorgen Eisarena.

МСК, 14 тур, Стадион: Keine Sorgen Eisarena
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
7 : 1
26 октября 2025
Фехервар АВ19
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 1-го периода: 5-0
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 2-го периода: 6-0
Фехервар АВ19
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 3-го периода: 7-1

Превью матча Стейнбах Блэк Вингс — Фехервар АВ19

Команда Стейнбах Блэк Вингс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Фехервар АВ19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-25. Команда Стейнбах Блэк Вингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фехервар АВ19 забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Фехервар АВ19, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Стейнбах Блэк Вингс
Стейнбах Блэк Вингс
Фехервар АВ19
Стейнбах Блэк Вингс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Фехервар АВ19
Фехервар АВ19
1:0
Стейнбах Блэк Вингс
Стейнбах Блэк Вингс
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
Клагенфурт
3:3
Олимпия
Завершен
26.10.2025
РБ Зальцбург
3:5
Вал Пустерия
Завершен
26.10.2025
Грац Найнти Найнерс
4:1
Пайонирз Форарльберг
Завершен
26.10.2025
Стейнбах Блэк Вингс
7:1
Фехервар АВ19
Завершен
26.10.2025
Ференцварош
4:5
Больцано
Завершен
Комментарии к матчу
