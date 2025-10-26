Смотреть онлайн Стейнбах Блэк Вингс - Фехервар АВ19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Стейнбах Блэк Вингс — Фехервар АВ19, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Keine Sorgen Eisarena.
Превью матча Стейнбах Блэк Вингс — Фехервар АВ19
Команда Стейнбах Блэк Вингс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Фехервар АВ19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-25. Команда Стейнбах Блэк Вингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фехервар АВ19 забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Фехервар АВ19, в том матче победу одержали хозяева.