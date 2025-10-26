Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Грац Найнти Найнерс - Пайонирз Форарльберг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Грац Найнти НайнерсПайонирз Форарльберг, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Merkur Eisstadion.

МСК, 14 тур, Стадион: Merkur Eisstadion
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Грац Найнти Найнерс
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Пайонирз Форарльберг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Грац Найнти Найнерс
-
Грац Найнти Найнерс
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Грац Найнти Найнерс
-
Пайонирз Форарльберг
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Грац Найнти Найнерс
-

Превью матча Грац Найнти Найнерс — Пайонирз Форарльберг

Команда Грац Найнти Найнерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-21. Команда Пайонирз Форарльберг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 19-42. Команда Грац Найнти Найнерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пайонирз Форарльберг забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Пайонирз Форарльберг, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Грац Найнти Найнерс
Грац Найнти Найнерс
Пайонирз Форарльберг
Грац Найнти Найнерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.10.2025
Пайонирз Форарльберг
Пайонирз Форарльберг
2:3
Грац Найнти Найнерс
Грац Найнти Найнерс
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
Клагенфурт
3:3
Олимпия
Завершен
26.10.2025
РБ Зальцбург
3:5
Вал Пустерия
Завершен
26.10.2025
Грац Найнти Найнерс
4:1
Пайонирз Форарльберг
Завершен
26.10.2025
Стейнбах Блэк Вингс
7:1
Фехервар АВ19
Завершен
26.10.2025
Ференцварош
4:5
Больцано
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30