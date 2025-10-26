Превью матча Грац Найнти Найнерс — Пайонирз Форарльберг

Команда Грац Найнти Найнерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-21. Команда Пайонирз Форарльберг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 19-42. Команда Грац Найнти Найнерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пайонирз Форарльберг забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Пайонирз Форарльберг, в том матче победу одержали гостьи.