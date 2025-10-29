Превью матча Грац Найнти Найнерс — Вал Пустерия

Команда Грац Найнти Найнерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-22. Команда Вал Пустерия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 24-15. Команда Грац Найнти Найнерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Вал Пустерия забивает 2, пропускает 2.