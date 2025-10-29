Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ференцварош - Олимпия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: ФеренцварошОлимпия, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Ференцварош
Завершен
4 : 7
29 октября 2025
Олимпия
Смотреть онлайн
Олимпия
-
Олимпия
-
Ференцварош
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Олимпия
-
Ференцварош
-
Олимпия
-
Олимпия
-
Счет после 2-го периода: 2-5
Ференцварош
-
Олимпия
-

Превью матча Ференцварош — Олимпия

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-24. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 52-28. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Олимпия забивает 5, пропускает 3.

Игры 15 тур
29.10.2025
Больцано
3:5
Клагенфурт
Завершен
29.10.2025
Пайонирз Форарльберг
2:2
РБ Зальцбург
Завершен
29.10.2025
Фехервар АВ19
3:6
Вена Кап.
Завершен
29.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
2:4
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
29.10.2025
Грац Найнти Найнерс
1:4
Вал Пустерия
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:7
Олимпия
Завершен
