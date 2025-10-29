Смотреть онлайн Ференцварош - Олимпия 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Ференцварош — Олимпия, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Ференцварош — Олимпия
Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-24. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 52-28. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Олимпия забивает 5, пропускает 3.