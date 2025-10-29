Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Фехервар АВ19 - Вена Кап. 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Фехервар АВ19Вена Кап., 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец Ифджэбба Окскея Габора.

МСК, 15 тур, Стадион: Ледовый дворец Ифджэбба Окскея Габора
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Фехервар АВ19
Завершен
3 : 6
29 октября 2025
Вена Кап.
Смотреть онлайн
Вена Кап.
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Фехервар АВ19
-
Вена Кап.
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Вена Кап.
-
Фехервар АВ19
-
Вена Кап.
-
Фехервар АВ19
-
Вена Кап.
-
Вена Кап.
-

Превью матча Фехервар АВ19 — Вена Кап.

Команда Фехервар АВ19 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-32. Команда Вена Кап., сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-25. Команда Фехервар АВ19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Вена Кап. забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Фехервар АВ19, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Фехервар АВ19
Фехервар АВ19
Вена Кап.
Фехервар АВ19
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.08.2025
Фехервар АВ19
Фехервар АВ19
3:4
Вена Кап.
Вена Кап.
Обзор
Игры 15 тур
29.10.2025
Больцано
3:5
Клагенфурт
Завершен
29.10.2025
Пайонирз Форарльберг
2:2
РБ Зальцбург
Завершен
29.10.2025
Фехервар АВ19
3:6
Вена Кап.
Завершен
29.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
2:4
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
29.10.2025
Грац Найнти Найнерс
1:4
Вал Пустерия
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:7
Олимпия
Завершен
Комментарии к матчу
