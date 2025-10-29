Превью матча Фехервар АВ19 — Вена Кап.

Команда Фехервар АВ19 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-32. Команда Вена Кап., сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-25. Команда Фехервар АВ19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Вена Кап. забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Фехервар АВ19, в том матче победу одержали гостьи.