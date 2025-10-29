Превью матча ХК ТВК Инсбрук — Стейнбах Блэк Вингс

Команда ХК ТВК Инсбрук в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 28-49. Команда Стейнбах Блэк Вингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-25. Команда ХК ТВК Инсбрук в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. Стейнбах Блэк Вингс забивает 3, пропускает 3.