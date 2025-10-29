Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ХК ТВК Инсбрук - Стейнбах Блэк Вингс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: ХК ТВК ИнсбрукСтейнбах Блэк Вингс, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Tiroler Wasserkraft Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: Tiroler Wasserkraft Arena
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
ХК ТВК Инсбрук
Завершен
2 : 4
29 октября 2025
Стейнбах Блэк Вингс
ХК ТВК Инсбрук
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК ТВК Инсбрук
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Стейнбах Блэк Вингс
-

Превью матча ХК ТВК Инсбрук — Стейнбах Блэк Вингс

Команда ХК ТВК Инсбрук в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 28-49. Команда Стейнбах Блэк Вингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-25. Команда ХК ТВК Инсбрук в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. Стейнбах Блэк Вингс забивает 3, пропускает 3.

Игры 15 тур
29.10.2025
Больцано
3:5
Клагенфурт
Завершен
29.10.2025
Пайонирз Форарльберг
2:2
РБ Зальцбург
Завершен
29.10.2025
Фехервар АВ19
3:6
Вена Кап.
Завершен
29.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
2:4
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
29.10.2025
Грац Найнти Найнерс
1:4
Вал Пустерия
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:7
Олимпия
Завершен
