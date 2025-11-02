Фрибет 15000₽
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
02.11.2025

Смотреть онлайн Стейнбах Блэк Вингс - Ференцварош 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Стейнбах Блэк ВингсФеренцварош, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Keine Sorgen Eisarena.

МСК, 17 тур, Стадион: Keine Sorgen Eisarena
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Ференцварош
Ференцварош
-
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Стейнбах Блэк Вингс
-
Счет после 3-го периода: 3-1

Превью матча Стейнбах Блэк Вингс — Ференцварош

Команда Стейнбах Блэк Вингс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 32-26. Команда Ференцварош, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-28. Команда Стейнбах Блэк Вингс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ференцварош забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Ференцварош, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Стейнбах Блэк Вингс
Стейнбах Блэк Вингс
Ференцварош
Стейнбах Блэк Вингс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Ференцварош
Ференцварош
3:2
Стейнбах Блэк Вингс
Стейнбах Блэк Вингс
Обзор
Игры 17 тур
02.11.2025
Стейнбах Блэк Вингс
3:1
Ференцварош
Завершен
01.11.2025
Олимпия
2:0
ХК ТВК Инсбрук
Завершен
