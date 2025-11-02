Превью матча Стейнбах Блэк Вингс — Ференцварош

Команда Стейнбах Блэк Вингс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 32-26. Команда Ференцварош, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-28. Команда Стейнбах Блэк Вингс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ференцварош забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Ференцварош, в том матче победу одержали хозяева.