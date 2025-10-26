Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE : Ференцварош — Больцано , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Ференцварош — Больцано

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 30-22. Команда Больцано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-22. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Больцано забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Больцано, в том матче сыграли вничью.