26.10.2025

Смотреть онлайн Ференцварош - Больцано 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: ФеренцварошБольцано, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Ференцварош
Завершен
4 : 5
26 октября 2025
Больцано
Смотреть онлайн
Больцано
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Ференцварош
-
Ференцварош
-
Ференцварош
-
Больцано
-
Больцано
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Ференцварош
-
Больцано
-
Счет после 3-го периода: 4-4

Превью матча Ференцварош — Больцано

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 30-22. Команда Больцано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-22. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Больцано забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Больцано, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ференцварош
Ференцварош
Больцано
Ференцварош
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.09.2025
Больцано
Больцано
0:0
Ференцварош
Ференцварош
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
Клагенфурт
3:3
Олимпия
Завершен
26.10.2025
РБ Зальцбург
3:5
Вал Пустерия
Завершен
26.10.2025
Грац Найнти Найнерс
4:1
Пайонирз Форарльберг
Завершен
26.10.2025
Стейнбах Блэк Вингс
7:1
Фехервар АВ19
Завершен
26.10.2025
Ференцварош
4:5
Больцано
Завершен
Комментарии к матчу
