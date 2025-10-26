Превью матча РБ Зальцбург — Вал Пустерия

Команда РБ Зальцбург в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-20. Команда Вал Пустерия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 27-13. Команда РБ Зальцбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вал Пустерия забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Вал Пустерия, в том матче сыграли вничью.