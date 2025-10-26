Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн РБ Зальцбург - Вал Пустерия 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: РБ ЗальцбургВал Пустерия, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйсарена Зальцбург.

МСК, 14 тур, Стадион: Эйсарена Зальцбург
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
РБ Зальцбург
Завершен
3 : 5
26 октября 2025
Вал Пустерия
Смотреть онлайн
Вал Пустерия
-
РБ Зальцбург
-
Вал Пустерия
-
Счет после 1-го периода: 1-2
РБ Зальцбург
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Вал Пустерия
-
РБ Зальцбург
-
Вал Пустерия
-
Вал Пустерия
-
Счет после 3-го периода: 3-5

Превью матча РБ Зальцбург — Вал Пустерия

Команда РБ Зальцбург в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-20. Команда Вал Пустерия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 27-13. Команда РБ Зальцбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вал Пустерия забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Вал Пустерия, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

РБ Зальцбург
РБ Зальцбург
Вал Пустерия
РБ Зальцбург
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.09.2025
Вал Пустерия
Вал Пустерия
0:0
РБ Зальцбург
РБ Зальцбург
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
Клагенфурт
3:3
Олимпия
Завершен
26.10.2025
РБ Зальцбург
3:5
Вал Пустерия
Завершен
26.10.2025
Грац Найнти Найнерс
4:1
Пайонирз Форарльберг
Завершен
26.10.2025
Стейнбах Блэк Вингс
7:1
Фехервар АВ19
Завершен
26.10.2025
Ференцварош
4:5
Больцано
Завершен
