Смотреть онлайн Клагенфурт - Олимпия 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Клагенфурт — Олимпия, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadthalle.
Превью матча Клагенфурт — Олимпия
Команда Клагенфурт в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-27. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 53-28. Команда Клагенфурт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Олимпия забивает 5, пропускает 3.