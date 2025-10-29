Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE : Пайонирз Форарльберг — РБ Зальцбург , 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Пайонирз Форарльберг — РБ Зальцбург

Команда Пайонирз Форарльберг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 18-41. Команда РБ Зальцбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 23-25. Команда Пайонирз Форарльберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. РБ Зальцбург забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды РБ Зальцбург, в том матче победу одержали хозяева.