29.10.2025

Смотреть онлайн Пайонирз Форарльберг - РБ Зальцбург 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: Пайонирз ФорарльбергРБ Зальцбург, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Пайонирз Форарльберг
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
РБ Зальцбург
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 1-2

Превью матча Пайонирз Форарльберг — РБ Зальцбург

Команда Пайонирз Форарльберг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 18-41. Команда РБ Зальцбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 23-25. Команда Пайонирз Форарльберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. РБ Зальцбург забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды РБ Зальцбург, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

28.09.2025
РБ Зальцбург
РБ Зальцбург
4:1
Пайонирз Форарльберг
Пайонирз Форарльберг
Обзор
Игры 15 тур
29.10.2025
Больцано
3:5
Клагенфурт
Завершен
29.10.2025
Пайонирз Форарльберг
2:2
РБ Зальцбург
Завершен
29.10.2025
Фехервар АВ19
3:6
Вена Кап.
Завершен
29.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
2:4
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
29.10.2025
Грац Найнти Найнерс
1:4
Вал Пустерия
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:7
Олимпия
Завершен
